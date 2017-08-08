Європа закликала Україну до виконання антикорупційних реформ

Група держав проти корупції Ради Європи (GRECO) стверджують, що українська влада повинна нарешті реалізувати низку перспективних реформ для подолання корупції та надали Києву нові рекомендації. Як передає replyua.net з посиланням на УНІАН, відповідна заява оприлюднена у тексті доповіді організації, який був опублікований сьогодні. У тому числі, представники GRECO звернувся із закликом до Києва почати проводити реформи для подолання корупції, які розпочиналися після Революції гідності і досягти практичних ефективних результатів.
Також у організації вже попередили українську владу про недопустимість недоліків та зволікань та заявили, що необхідно продовжувати підтримку реформ, проявляючи сильну політичну волю. На переконання експертів, одним із найважливіших завдань є вирішення найголовніших завдань, які стосуються подолання корупції та приборкання безкарності.
«Українська влада повинна гарантувати забезпечення належності та ефективності нових органів для подолання корупції. Мова йде про Національне антикорупційне бюро, Національне агентство з питань запобігання корупції та Спеціалізована антикорупційна прокуратура», - підкреслюється у тексті доповіді GRECO.