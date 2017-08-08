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В Украине снизилась задолженность по коммунальным платежам

В Украине снизилась задолженность по коммунальным платежам
Задолженность украинских домохозяйств по коммунальным платежам незначительно сократилась. Как информирует replyua.net со ссылкой на Интерфакс-Украина, снижение суммы задолженности составило двадцать миллионов гривен по отношению к майским показателям, и по состоянию на начало июля она достигала 25, 268 миллиардов гривен.

По данным Госстата, в целом в июне 2017 года украинцы уплатили за жилкомуслуги 3,858 миллиардов гривен, что, с учетом погашения долгов по предыдущим периодам, составило 102,1% начисленной за этот месяц суммы. Лучше всего коммунальные платежи за июнь оплачивали жители Днепропетровской области (128 процентов). Сумма учитывается вместе с погашенными задолженностями за предыдущие месяцы. На втором месте по уровню оплаты оказалась Киевская область (125 процентов), а тройку лидеров замкнула Одесская область (124 процента).

Наихудшие показатели эксперты зафиксировали в Тернопольской области (69 процентов), в Хмельницкой области (67 процентов) и в Донецкой области (65 процентов). Напомним, что в течение прошлого года украинские домохозяйства заплатили за услуги ЖКХ более 60 миллиардов гривен.
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