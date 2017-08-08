Эксперт: до конца года гривна снова подешевеет



Елена Белан, экономист Dragon Capital, заявила о том, что до конца текущего года курс доллара возрастет до 27,5 гривен, а НБУ увеличит золотовалютные резервы Украины до 22 миллиардов долларов. Как



«Согласно нашему текущему прогнозу, резервы НБУ к концу года могут вырасти до 22 миллиардов долларов (+42 процента за год), что будет соответствовать 4,7 месяцам импорта. Однако, фактический показатель будет зависеть от нескольких факторов», - заявила эксперт, подчеркнув, что среди этих факторов – объем первичного размещения валютных ОВГЗ, объем выпуска суверенных еврооблигаций, перечисление конфискованных средств на сумму больше миллиарда долларов на казначейский счет со счетов правительства в банке Ощадбанк.



Напомним, что золотовалютные резервы Украины по состоянию на начало июля текущего года составляли 17 миллиардов 800 миллионов долларов.

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Срочно: Ужасно стыдно: российскую журналистку в Украине поразил стенд с погибшими в войне на Донбассе Елена Белан, экономист Dragon Capital, заявила о том, что до конца текущего года курс доллара возрастет до 27,5 гривен, а НБУ увеличит золотовалютные резервы Украины до 22 миллиардов долларов. Как передает replyua.net со ссылкой на Сегодня, Белан отметила, что ожидается рост валовых резервов Нацбанка, и это произойдет благодаря валютным заимствованиям НБУ и правительства.«Согласно нашему текущему прогнозу, резервы НБУ к концу года могут вырасти до 22 миллиардов долларов (+42 процента за год), что будет соответствовать 4,7 месяцам импорта. Однако, фактический показатель будет зависеть от нескольких факторов», - заявила эксперт, подчеркнув, что среди этих факторов – объем первичного размещения валютных ОВГЗ, объем выпуска суверенных еврооблигаций, перечисление конфискованных средств на сумму больше миллиарда долларов на казначейский счет со счетов правительства в банке Ощадбанк.Напомним, что золотовалютные резервы Украины по состоянию на начало июля текущего года составляли 17 миллиардов 800 миллионов долларов.