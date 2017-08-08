«Зло існує не тільки в Росії»: польський режисер розповів про витоки сварки Варшави і Києва

На думку відомого польського режисера Кшиштофа Зануссі, дуже велика частина Росії не може погодитися з самостійністю України, що не може вплинути на політику. Про це повідомляє replyua.net. Журналіст переконаний, що завжди є сили, які постійно зацікавлені в конфліктах.
«Я не можу сказати, що є причиною загострення загострень між Україною і Польщею, тому що для мене особисто це неприйнятно. І я впевнений, що для українців теж. Однак завжди знайдуться сили, які зацікавлені в тому чи іншому конфлікті, і вони, рано чи пізно, можуть з'явитися у тій чи іншій нації. Але з раціональної точки зору це ніяк не можна пояснити», - пояснив Зануссі. Він також висловив припущення, що в майбутньому результатом подібних конфліктів може стати сварка між Україною і Польщею Найголовніше тут те, яка буде позиція громадян», - сказав режисер.
Польський режисер переконаний, що рішення нинішнього польсько-українського конфлікту перебувати не тільки в Москві. «Зло як явище існує в усьому світі», - каже Зануссі. Відповідаючи на питання журналіста про те, яка в даному випадку роль Росії, Кшиштоф Зануссі сказав, що Росія просто так не погодиться з самостійністю української держави.