Госпогранслужба: Саакашвили никогда не попадет на территорию Украины



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«Указ президента Украины о лишении гражданства и поручение Государственной миграционной службы Украины в Государственной пограничной службе есть. В указе и поручении соответствующие документы признаны недействительными, и нам поручено в случае обнаружения таких документов их изъять», - заявил Серватюк. По его словам, далее будут составлены все необходимые документы, а уже потом эту документацию передадут в Государственную миграционную службу.



Серватюк добавил, что у бывшего главы Одесской области, согласно законодательству, отберут паспорт, выдадут справку об изъятии этого документа, и его не пропустят через границу, поскольку у Саакашвили не будет документов. Напомним, что Саакашвили хочет пересечь украинскую границу, находясь в Польше, куда он прилетел несколько дней назад.

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Срочно: Ужасно стыдно: российскую журналистку в Украине поразил стенд с погибшими в войне на Донбассе Если Михаил Саакашвили попытается пересечь украинскую границу, пограничники заберут у него паспорт, и он никогда не сможет попасть в Украину. Как передает replyua.net со ссылкой на Интерфакс-Украина, такое заявление прозвучало от Василия Серватюка, первого заместителя главы Госпогранслужбы.«Указ президента Украины о лишении гражданства и поручение Государственной миграционной службы Украины в Государственной пограничной службе есть. В указе и поручении соответствующие документы признаны недействительными, и нам поручено в случае обнаружения таких документов их изъять», - заявил Серватюк. По его словам, далее будут составлены все необходимые документы, а уже потом эту документацию передадут в Государственную миграционную службу.Серватюк добавил, что у бывшего главы Одесской области, согласно законодательству, отберут паспорт, выдадут справку об изъятии этого документа, и его не пропустят через границу, поскольку у Саакашвили не будет документов. Напомним, что Саакашвили хочет пересечь украинскую границу, находясь в Польше, куда он прилетел несколько дней назад.