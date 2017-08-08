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Добкин: На Донбассе нет российских войск, однако Россия там все же присутствует

Добкин: На Донбассе нет российских войск, однако Россия там все же присутствует
В прямом эфире авторской программы журналиста Дмитрия Гордона на телеканале «112.Украина» нардеп Михаил Добкин, представляющий «Оппозиционный блок», заявил, что на Донбассе нет регулярных российских войск, сообщает replyua.net. При этом политик отметил, что Российская Федерация в Донецкой и Луганской областях все же присутствует.

В ответ на вопрос-уточнение о присутствии на Донбассе российских военнослужащих Добкин подчеркнул, что имеет в виду «российские войска, регулярную армию». «О том, что их там нет, говорю не я. Я являюсь самым обычным обывателем, имеющим статус народного депутата, который только цитирует заявления главы Генштаба ВСУ Виктора Муженко и людей, принимавших участие в военных действиях, даже той же Надежды Савченко, ставшей свидетелем всех этих событий», - сказал депутат.

Как известно, на Донбассе военные действия, инициированные Россией, продолжаются с апреля 2014 года. Киев, Вашингтон и руководители многих других стран предъявили обвинения в адрес Москвы в связи с тем, что Кремль вмешался в конфликт и оказывает материальную и техническую поддержку пророссийским боевикам. В Кремле абсолютно все обвинения в свой адрес опровергают.
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