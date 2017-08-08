ГСЧС: в Украине резко возрастает пожарная опасность

В ближайшие дни погодные условия в Украине приведут к возникновению пожароопасных ситуаций. Как информирует replyua.net, такое заявление прозвучало от представителей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
В сообщении ГСЧС говорится о том, что во вторник, 8 августа, наиболее опасная ситуация будет сохраняться в Киеве и области, где порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Также ГСЧС объявляет самую высокую пожарную опасность 5 класса в период с 8 по 14 августа в Полтавской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской, Луганской, Харьковской, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях. Кроме того, в реках бассейнов Сяна, Днестр (Львовская, Ивано-Франковская области) ожидаются подъемы уровней воды на 0,2-1,0 м.
Напомним, что в Гидрометцентре Украины предупредили о возвращении аномальной жары. В восточных и южных областях очень жаркая погода будет сохраняться сегодня и до конца недели, а в остальных регионах температура воздуха начнет повышаться 10 августа. Уже с завтрашнего дня в Украине прекратятся осадки.