валюта
СпецтемаЛавров после встречи с Тиллерсоном: США ответят за свои действия

«Укртрансгаз» возглавит гражданин Польши

«Укртрансгаз» возглавит гражданин Польши
На должность президента «Укртрансгаза» утверждена кандидатура поляка Павла Юзефа Станчака, и за него проголосовали все члены наблюдательного совета «Нафтогаза».

Как информирует replyua.net со ссылкой на пресс-службу «Нафтогаза», Станчак около 25 лет проработал в такой сфере, как транспортировка, хранение и распределение газа. «Нафтогаз, как владелец 100% акций Укртрансгаза, утвердит это решение в соответствии с требованиями уставов обеих компаний», - говорится в заявлении пресс-службы. До 2008 Станчак работал в должности технического директора - члена правления Gaz-System, где отвечал за разработку и выполнение инвестиционных планов, текущую техническую поддержку газотранспортной системы. До сегодняшнего дня поляк занимал должность технического директора в PGNiG Technologie S.A., также он осуществлял контроль над проектированием и строительством газопроводов.

У Станчака прекрасное образование – поляк учился Варшавском технологическом университете, позже получил степень МВА в варшавской Академии Козминского. Напомним, что компанией «Укрзализныця» также управляет поляк – Войцех Балчун, однако его работу подвергает критике Владимир Омелян, министр инфраструктуры.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Український журналіст: Керченський міст обов’язково побудують

Срочно: Ужасно стыдно: российскую журналистку в Украине поразил стенд с погибшими в войне на Донбассе
Важное за сутки
07 авг 2017
8649

Український журналіст: Керченський міст обов’язково побудують

Український журналіст Павло Казарін пояснив у своєму блозі на порталі «Обозреватель» чому найбільший інфраструктурний проект, запланований росіянами в окупованому Криму – міст через Керченську

07 авг 2017
7265

Блогер: у країні вже почався голод

Блогер Аnti-colorados ділиться міркуваннями про долю країн, де переміг «совок», - як інформує новинний ресурс replyua.net, відповідний допис розміщено у персональному блозі оглядача на порталі

07 авг 2017
6462

Блогер: я вдячний росіянам за те, що вони прийшли на нашу землю вбивати і грабувати

Ресурс replyua.net нагадує, що дискусії на тему: «Що відбудеться, коли ми врешті звільнимо Донецьк?» тривають вже не перший рік. Блогер та волонтер Тім Златкін теж поділився міркуваннями з цього

Последние новости

Российский спутник вышел из строя на орбите

«Зло існує не тільки в Росії»: польський режисер розповів про витоки сварки Варшави і Києва

Омелян рассказал, сколько денег потратил на отдых в Турции

Госпогранслужба: Саакашвили никогда не попадет на территорию Украины

Добкин: На Донбассе нет российских войск, однако Россия там все же присутствует

ГСЧС: в Украине резко возрастает пожарная опасность

«Укртрансгаз» возглавит гражданин Польши

Ввоз в Украину подержанных авто увеличился в пять раз

Антирекордные 200 дней: рейтинг Трампа достиг дна

Уже нужен ремонт: самый дорогой стадион к ЧМ-2018 успел прийти в негодность

Ответ будет жестким: Елкин показал, как Путин ответит на санкции

Синоптики предупредили о возвращении аномальной жары

Ученые назвали самую большую опасность для современных людей

Розенблат заявив, що у нього немає закордонних паспортів

Российские пенсионеры начали экономить на самом необходимом, - исследование

«Нафтогаз» планує значно збільшити суму позову до «Газпрому»

Корреспондент: одиссея Саакашвили получила продолжение

Ученые: скоро люди научатся телепортироваться

Саакашвили заявил, что в Украине преодолеть коррупцию «намного легче», чем в Грузии

В Нью-Йорке на отеле Трампа появилось изображение Путина

 Новости за день