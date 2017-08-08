«Укртрансгаз» возглавит гражданин Польши

На должность президента «Укртрансгаза» утверждена кандидатура поляка Павла Юзефа Станчака, и за него проголосовали все члены наблюдательного совета «Нафтогаза».
Как информирует replyua.net со ссылкой на пресс-службу «Нафтогаза», Станчак около 25 лет проработал в такой сфере, как транспортировка, хранение и распределение газа. «Нафтогаз, как владелец 100% акций Укртрансгаза, утвердит это решение в соответствии с требованиями уставов обеих компаний», - говорится в заявлении пресс-службы. До 2008 Станчак работал в должности технического директора - члена правления Gaz-System, где отвечал за разработку и выполнение инвестиционных планов, текущую техническую поддержку газотранспортной системы. До сегодняшнего дня поляк занимал должность технического директора в PGNiG Technologie S.A., также он осуществлял контроль над проектированием и строительством газопроводов.
У Станчака прекрасное образование – поляк учился Варшавском технологическом университете, позже получил степень МВА в варшавской Академии Козминского. Напомним, что компанией «Укрзализныця» также управляет поляк – Войцех Балчун, однако его работу подвергает критике Владимир Омелян, министр инфраструктуры.