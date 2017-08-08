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Розенблат заявив, що у нього немає закордонних паспортів

Розенблат заявив, що у нього немає закордонних паспортів
В інтерв'ю виданню «Українські новини» позафракційний нардеп ВР Борислав Розенблат, з якого нещодавно було знято депутатську недоторканість та притягнуто до відповідальності, заявив, що усі наявні у нього паспорти для виїзду за межі України він здав. Про це передає replyua.net. Водночас політик зазначив, що за будь-яких обставин не мав наміру залишати межі країни, а документи для виїзду за кордон він здав у відповідності до прийнятого судом рішення. Водночас Розенблат додав, що мова йде лише про українські паспорти, оскільки жодним паспортом іншої країни він не володіє.

«Усі вимоги постанови, за винятком здачі чужого паспорта, мною були виконані. Усі свої закордонні паспорти я здав, і ніякого іншого закордонного паспорта чи громадянства іншої країни у мене немає. Через це всі мрії прокурорів про те, щоб я виїхав за кордон, не збудуться»,- зазначив Розенблат.

Нагадаємо, що одинадцятого липня народні обранці погодилися зняти недоторканість та притягнути до відповідальності нардепа Борислава Розенблата. Разом зі своїм колегою Максимом Поляковим він причетний до «бурштинової справи». Йому було оголошено підозру в отриманні хабара на суму 285 тисяч доларів.
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