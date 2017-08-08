«Нафтогаз» планує значно збільшити суму позову до «Газпрому»

У НАК «Нафтогаз України» планують збільшити позовну суму у арбітражі Стокгольма проти російського газового монополіста «Газпром» з тринадцяти мільярдів доларів до вісімнадцяти. Як передає replyua.net, таку заяву в ефірі «5 каналу» оприлюднив головний комерційний директор компанії «Нафтогаз України» Юрій Вітренко.
За його словами, Україна чекає на рішення арбітражного суду за позовом щодо транзитного контракту. «Газпром» також подав судовий позов, проте там сума дуже невелика – лише сім мільйонів доларів. Що стосується наших вимог, то вони перевищують суму тринадцять мільярдів. Тобто, це те, що ми вже виставили, однак будемо у подальшому виставляти ще на понад п’ять мільярдів», - наголосив Вітренко.
Окрім цього, за словами комерційного директора «Нафтогазу», з часом газотранспортна система може бути використана для експорту блакитного палива з України у разі відмови Росії транспортувати газ через українську територію. Така можливість існує завдяки використанню останніх досягнень техніки в upstream. Вітренко наголосив, що рішення, яке прийме Стокгольмський арбітраж, для України є вкрай важливим.