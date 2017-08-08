Саакашвили заявил, что в Украине преодолеть коррупцию «намного легче», чем в Грузии



Бывший грузинский президент



«Этим вопросом в Украине занимаются представители элиты, а не простые люди. Коррупция в Грузии имела достаточно глубокие корни в связи с советскими традициями и рядом других вещей. Но в Украине люди намного быстрее будут жить в соответствии с цивилизованными правилами, чем в Грузии. Однако хочу отметить, что Грузия смогла сделать то, что ни одной из стран бывшего СССР не удавалось сделать», - отметил Саакашвили. По его убеждение, в данном случае главную роль играет политическая воля, так как «не существует такого народа, у которого нет желания забыть о коррупции и криминала», так как они являются основной преградой для развития



«В связи с этим, я убежден, что рядовым украинцам удалось продвинуться гораздо дальше, по сравнению с так называемой политической элитой. Существующая между ними пропасть постоянно расширяется. На сегодняшний день просто нужно отодвинуть политиков, неспособных править», – заявил Саакашвили.

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Срочно: Ужасно стыдно: российскую журналистку в Украине поразил стенд с погибшими в войне на Донбассе Бывший грузинский президент Михаил Саакашвили , которого недавно лишили украинского гражданства, в беседе с журналистами «Радио Свобода» заявил, что преодоление коррупции в Украине – более простая задача, чем в его родной Грузии, сообщает replyua.net «Этим вопросом в Украине занимаются представители элиты, а не простые люди. Коррупция в Грузии имела достаточно глубокие корни в связи с советскими традициями и рядом других вещей. Но в Украине люди намного быстрее будут жить в соответствии с цивилизованными правилами, чем в Грузии. Однако хочу отметить, что Грузия смогла сделать то, что ни одной из стран бывшего СССР не удавалось сделать», - отметил Саакашвили. По его убеждение, в данном случае главную роль играет политическая воля, так как «не существует такого народа, у которого нет желания забыть о коррупции и криминала», так как они являются основной преградой для развития«В связи с этим, я убежден, что рядовым украинцам удалось продвинуться гораздо дальше, по сравнению с так называемой политической элитой. Существующая между ними пропасть постоянно расширяется. На сегодняшний день просто нужно отодвинуть политиков, неспособных править», – заявил Саакашвили.