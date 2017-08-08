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Марчук розповів, чому Медведчук представляє Україну в переговорах з Путіним

Марчук розповів, чому Медведчук представляє Україну в переговорах з Путіним
Котрий рік поспіль точиться чимало розмов стосовно того, чому Україну в тристоронній контактній групі представляє кум Путіна Віктор Медведчук. Представник України в підгрупі з безпеки Тристоронньої контактної групи Євген Марчук в інтерв’ю одному з українських телеканалів розповів про своє бачення ролі Медведчука. За словами Марчука, рішення про входження Медведчука в переговорний процес приймав особисто президент Порошенко. Проте, наголошує Євген Марчук, за тією інформацією яку йому відомо, Порошенко і Медведчук ніколи не були не те, що друзями, а навіть діловими партнерами, швидше вони по життю були одвічні конкуренти і супротивники.

На думку Євгена Марчука, коли президент прийняв рішення про включення Медведчука в переговорну групу, то він керувався не якимись симпатіями, а холодним розрахунком. «Є просте запитання, в кого в Україні, при всіх нюансах, які треба враховувати, прямий вихід на Путіна? Так склалося і така історія. Вся Україна знає про контакти Медведчука», – зазначив Євген Марчук.

Також дипломат визнав, що за останні півроку процес переговорів в жорсткому ступорі, немає прогресу практично ні в чому. Вже півроку взагалі ніяких, навіть тактичних, результатів немає, тому що РФ блокує все. Для України чим далі, тим більше негативів виникає від того, що у законодавстві ніяк не відмічено статус окупованих територій і ставлення до РФ як до країни-агресора.
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