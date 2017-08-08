Просили уйти, но он не согласился: стало известно об отставке Данилюка

Александру Данилюку, министру финансов, предлагали добровольно сложить свои полномочия, но он отказался, и министра отправят в отставку уже в начале осени. Как информирует replyua.net со ссылкой на Insider, об этом рассказали источники в «Народном фронте» и в окружении украинского президента.
Сообщается, что до проверок Государственной фискальной службы министру финансов предложили уйти в отставку, но тот не согласился. Речь идет о проверке полноты уплаченных Данилюком налогов. «Думаю, что к сентябрю он будет без должности. Он всех достал, и ему говорили: "Напиши заявление", – но он отказался», - заявил один из депутатов «Народного фронта». Издание пишет, что министр постоянно вступал в конфликты с представителями групп Кононенко и Пашинского во время заседаний комитетов.
«Там были истории и по изменениям в бюджет (Данилюк был против увеличения финансирования Минобороны), и по государственному оборонному заказу были разные позиции, и по системе государственных гарантий для Минобороны», - добавил источник. Известно, что Данилюка точно отправят в отставку, но нет никакой информации о том, кто может занять кресло министра финансов.