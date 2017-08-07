Прикордонники відхрестилися від звинувачення про крадіжку коштів проекту «Стіна»

Помічник керівника Державної прикордонної служби України Олег Слободян заявив, що ГПУ не висувала посадовцям відомства ніяких обвинувачень у справі щодо розтрати бюджетних коштів, які були виділення на фінансування проекту «Стіна», інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Слободян наголосив, що ніяких обвинувачень не було не має бути. Чиновник уточнив, що у справі про розтрату коштів мова йде не про співробітників Прикордонної служби безпосередньо. За словами представника відомства, наразі до роботи над проектом «Стіна» залучено 11 генпідрядників і у справі про розтрату йшла мова про відносини генпідрядників з підрядниками та їх фінансові проблеми.
Крім того, Слободян повідомив, що проект «Стіна», яким передбачено будівництво оборонних споруд на кордоні з Російською Федерацією, профінансовано на сьогодні на 15%. Зокрема, Держприкордонслужба отримала 88 млн грн. і 69 млн грн. з них вже витратили. Ті кошти, які вже надійшли з держбюджету, мають піти на зведення стіни на кордоні в Харківській області, а також почати будівництво на Чернігівщині та Луганщині. Слободян також зазначив, що в зв’язку з недофінансуванням проекту, термін його реалізації було продовжено з 2018 року до 2020 року.