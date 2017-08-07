Украинский блогер Ким Ахеджаков в своем блоге пишет о том, что на выходных ему довелось проехать дорогой Винница –Умань, после чего, как пишет блогер, у него появилась уверенность, что первая дорога с автопилотом в мире появится в Украине. Самое главное, что это мечта, а практически реальность, ведь такая дорога будет запущена уже этой осенью и сразу на многих трассах.
По словам блогера, секрет такой дороги в том, что в этом году зерновозы окончательно додавят колею на наших дорогах и можно будет спокойно попадать в колею в начале пути и быть уверенным, что до конца маршрута вы никуда свернуть не сможете. «Если серьезно – такого беспредела не было никогда. Везут сахар, арбузы, зерно более чем с двойным перегрузом! 40 тонн при стандартном количестве осей! Это покрывает наши дороги волнами и делает невозможным передвижение по этим дорогам любым транспортом, кроме этих самых зерновозов», – написал Ким Ахеджаков.
По его мнению, нужно везде ставить весы и за малейший перегруз штрафовать, а за перегруз на 10% конфисковывать транспортное средство, продавать и на вырученные деньги ремонтировать дороги.