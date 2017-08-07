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Насіров не має більше намірів їхати в США лікуватись – адвокати

Насіров не має більше намірів їхати в США лікуватись – адвокати
Відсторонений керівник Державної фіскальної служби України Роман Насіров не має планує більше виїжджати в Сполучені Штати Америки на лікування, інформує replyua.net з посиланням на Deutsche Welle.

Про це повідомив адвокат посадовця Олександр Лисак. За його словами, суд двічі відмовив Насірову у дозволі поїхати до США на лікування, тому його підзахисний вирішив лікуватися в Україні. Лисак також зазначив, що суд заарештував все нерухоме майно відстороненого глави ДФС, інформація про яке містилася у державному реєстрі.

Варто нагадати, 28 липня співробітники Спеціалізованої антикорупційної прокуратури завершили розслідування провадження стосовно Романа Насірова. На початку березня очільника Фіскальної служби затримали за підозрою у заподіянні державі збитків на суму в 2 мільярди гривень, що пов’язано з так званими газовими справами Олександра Онищенка. Суд обрав для чиновника запобіжний захід у вигляді можливості внести заставу розміром 100 мільйонів. Також під час розслідування було встановлено, що у Насірова, крім паспорта громадянина України. Є також угорський та британський паспорти.
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