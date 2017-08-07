У Нафтогазі спростували заяву Насалика про недостатнє фінансування української ГТС

В прямому ефірі «5 каналу» Юрій Вітренко, який обіймає посаду комерційного директора НАК «Нафтогаз», заявив про перевиконання плану щодо збільшення фінансування ГТС України потягом перших шести місяців поточного року на три відсотки. Про це передає replyua.net. «Ми переконані, що відсутні будь-які підстави для занепокоєння відносно надійності української ГТС, ми можемо гарантувати безперебійність транзиту. Хотів би навести деякі цифри, аби до обґрунтованості нашої позиції не було претензій. Поточного року ми збільшуємо капітальні вкладення в українську ГТС у два з половиною рази, що і відповідає нашому плану. І цей план нами поки що перевиконується», - сказав Вітренко.
Він також додав, що перевиконання згаданого плану за результатами першого півріччя склало три відсотки.
Згідно припущенням Вітренка, керівник Міністерства енергетики Ігор Насалик прагне, збільшення інвестицій в українську газотранспортну систему. І зазначив, що в той же час у Мінфіні хочуть, аби компанія давала більше грошей Держбюджету, що змушує досягати балансу. «Протягом семи місяців поточного року Нафтогазу вдалося забезпечити забезпечив 17% всіх доходів бюджету держави», - пояснив комерційний директор компанії.