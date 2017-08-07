У суді відмовилися скасувати позбавлення недоторканності нардепа Клюєва

У Вищому адміністративному суді відмовилися скасувати рішення українського парламенту про зняття недоторканності, згоду на затримання та арешт позафракційного нардепа-втікача Сергія Клюєва, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
Клюєв напередодні звернувся до суду з проханням визнати поставу Верховної Ради від 28 січня 2016 року протиправною і скасувати її дію, а також зобов’язати ВР повернути екс-генпрокурору Віктору Шокіну подані ним відповідні подання. Клюєв вважає, що засідання Регламентного комітету 22 грудня 2015 року відбулось з порушеннями, бо на ньому не був присутні генеральний прокурор. Крім того, нардеп заявив, що в рішенні профільного комітету був відсутній висновок щодо визначення законності та обґрунтованості подання, а також законність отримання доказів. Також Клюєв додав, що було порушено терміни розгляду подання, бо його замість 7 днів розглянули через 36 днів. Наостанок політик вказав, що є факти неперсонального голосування у ВРУ.
У своє чергу в суді встановили, що генпрокурор на той час перебував у відсутні і його обов’язки виконував заступник Роман Говда. Щодо неперсонального голосування у суді зазначили, що відповідні депутатські звернення зі скаргою на таке порушення, не було отримано. Тому рішення Верховної Ради і не було скасовано. Варто нагадати, що Сергія Клюєва звинувачують у махінаціях під час оформлення документації на резиденцію Віктора Януковича у Межигір’ї.