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Киеву придется докупить около 700 сотен паркоматов

Киеву придется докупить около 700 сотен паркоматов
Поскольку власти города Киева приняли решение о переведении оплаты на всех парковках города на безналичную оплату, необходимо будет осуществить закупку не менее семи сотен паркоматов. Как передает replyua.net со ссылкой на «Украинскую правду. Киев», информация соответствующего содержания была предоставлена Сергеем Симоновым, возглавляющим Департамент транспортной инфраструктуры.

По его словам, в столице сейчас работает 87 паркоматов. С учетом существования постановления Кабмина, получается, что на каждые два десятка паркомест необходимо иметь отдельный паркомат. Таким образом, власти Киева планируют докупить около семисот паркоматов.

Ранее стало известно, что с десятого числа текущего месяца украинская столица полностью перейдет на безналичную оплату парковки. Это означает, что парковщики на улицах города работать уже не будут. Возможность оплатить место за парковку авто будет предоставляться при помощи паркомата, SMS-сообщение, мобильное приложение или специальный талон. Примечательно, что без работы сами парковшики, которых в Киеве примерно 400, не останутся. Их привлекут к работам по обустройству парковочных площадок, а еще они будут давать водителям консультации.
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