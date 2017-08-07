Віднині другий блок Зміївської ТЕС працює на газовому вугіллі

У прес-службі Харківської ОДА повідомили про переведення Зміївської ТЕС з антрацитового вугілля на газове, передає replyua.net з посиланням на видання ЛІГА. Відомо, що на даний час продовжується проведення робіт, спрямованих на технічне переобладнання п’ятого блоку станції.
За даними прес-служби, завершена робота над технічним переобладнанням переобладнання систем подачі, підготовки та спалювання вугілля з переведенням котлоагрегату блоку № 2 на застосування газового вугілля марок «Г! і «Д». Продовжується проведення пусконалагоджувальних робіт, які сприятимуть у майбутньому введенню блоку у експлуатацію у промисловій сфері. Це означає, що Зміївську ТЕС ПАТ Центренерго буде переведено із дефіцитного енергетичного вугілля марок «Н» і «Т» на газову групу. «Даний проект відіграє важливе значення у процесі підвищення енергонезалежності й енергобезпеки не тільки станції, але всієї об'єднаної української енергетичної системи», - заявили в Харківській ОДА.
Окрім технічних робіт на Зміївській ТЕС продовжується процес накопичення запасів вугілля на складах. На сьогоднішній день його обсяги перевищують 110 тис. тонн, що повинно гарантувати подальшу роботу електростанції і стабільне проходження опалювального сезону 2017/2018 рр.