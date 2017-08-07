Зубко розповів, яку реформу найбільше серед інших підтримують у ЄС

Вже з наступного місяця в Україні почне працювати посланник німецького уряду, який займається питаннями децентралізації. Як передає replyua.net з посиланням на сайт Кабміну, з такою інформацією виступив віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко. За його словами, в даний час реформа децентралізації вважається однією з найбільш успішних. Її високо оцінили у Європейському союзі та Німеччині зокрема. Віце-прем'єр висловив переконання, що делегування німецького посланника є підтвердженням успішності впровадження реформи децентралізації.
«Децентралізація отримала найбільшу серед решти реформ підтримку у Європейському союзі Німеччина наш надійний партнер у втіленні як реформування децентралізації, так і енергоефективності», - заявив Зубко. Він також висловив сподівання на те, що поглиблення партнерських відносин між Німеччиною і українськими регіонами продовжиться.
Нагадаємо, що у вересні минулого року прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що вирішив піти у виконавчу владу для того, аби якісно та ефективно провести децентралізацію.