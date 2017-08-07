За два года в Украину не пустили 20 тысяч граждан России

С 2015 года в Украину не пропустили около двадцати тысяч россиян, и из них сто граждан – это артисты. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом рассказал Петр Цигикал, глава Госпогранслужбы Украины.
«Если говорить о статистике, то с 2015 года по 3 августа 2017 года включительно отказано во въезде более 20 тысячам россиян. Цифры говорят о том, что все-таки больше всего отказов было в 2015 году – 10,9 тысяч, в 2017 году – это уже около 3 тысяч российских граждан», - подчеркнул глава ведомства. По его словам, пограничники называют всего несколько причин, из-за которых россиян не пускают в Украину – это отсутствие подтверждения финансового обеспечения путешествия, превышение срока регистрации и необоснованная цель приезда в Украину.
Цигикал подчеркнул, что на сегодняшний день запрет на въезд в Украину действует для 3148 российских граждан, и сто из них – это известные люди. Глава ведомства подчеркнул, что запрет на въезд был введен после того, как эти люди незаконно посетили Крым.