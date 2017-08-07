Саакашвілі показав паспорт, з яким прибув до Польщі

Михайло Саакашвілі, який раніше очолював Одеську ОДА, показав паспорт, з яким він прибув із Сполучених Штатів Америки до Польщі. Як передає replyua.net, демонстрація документу Саакашвілі відбулася у Варшаві під час його зустрічі з місцевим Євромайданом. Відео цієї зустрічі політик виклав на власній сторінці у Facebook.
«На моє тверде переконання, цей паспорт, яким я дуже сильно пишаюся, не є іграшкою деяких олігархів, які можуть його надати, а потім забрати, скасувати, шантажувати за допомогою нього. Я прийняв рішення, що не один думаю таким чином, через що поїхав в аеропорт в Америці, сів на літак, вони взяли мій паспорт, переглянули його і жодних питань не виникло. І це при тому, що Аваков запросив чинного американського посла та попередив, щоб мене не випускали з цим паспортом. Згодом я прибув до Польщі, і мене там також з усмішкою зустріли і сказали «Ласкаво просимо», - сказав він.
Якщо судити по відео, Михайло Саакашвілі тримав у руках закордонний паспорт України. Він пояснив, що ні в США, ні в Польщі на паспортному контролі до цього документу не виникало жодних претензій, хоча офіційний Київ його офіційно анулював.