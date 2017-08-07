Суд наклав арешт на все нерухоме майно Романа Насірова

Суд прийняв рішення щодо арешту усього нерухомого майна, наявного у державному реєстрі, власником якого є відсторонений глава ДФС Роман Насіров. Як передає replyua.net, відповідну інформацію в інтерв'ю виданню «Українські новини» повідомив адвокат високопосадовця Олександр Лисак. Він зазначив, що у Насірова заарештували все майно, зокрема те, яке вилучали раніше», - пояснив Лисак.
Крім того, адвокат додав, що Роман Насіров вже не розглядає можливості виїзду на лікування до США через рішення суду, оскільки вже два рази отримав відмову, тому відсторонений глава ДФС вирішив, що буде надалі лікуватися в Україні.
Нагадаємо, що Роман Насіров підозрюється працівниками Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у зловживанні службовим становищем і владою, через що державний бюджет зазнав збитків на суму близько 2 мільярдів гривень. Слідство зазначило, що під час перебування на посаді керівника Державної фіскальної служби Насіров він приймав рішення для задоволення інтересів колишнього позафракційного депутата Олександра Онищенка, по відношенню до якого розслідується провадження за підозрою в махінаціях з газом.