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Миллиарды гривен – цена строительства «Стены» на украинской границе

Миллиарды гривен – цена строительства «Стены» на украинской границе
В Госпогранслужбе Украины заявили о том, что на строительство «Стены» на границе с Россией будет выделено 500 миллионов гривен в 2017 году.

Как информирует replyua.net со ссылкой на Интерфакс-Украина, Петр Цигикал, глава ведомства, рассказал, что уже получено шестьсот миллионов гривен в прошлом и позапрошлом годах, а в текущем году будет выделено еще полмиллиарда. «Планом предусматривалось выделение на этот период уже 2,194 миллиарда гривен. В 2017 году на проект было выделено 200 миллионов гривен, плюс изменения в бюджет добавили еще 300 миллионов гривен. В общем, мы ожидаем в этом году 500 миллионов, что составляет 55% от средств, необходимых только на этот год», - заявил Цигикал.

Глава ведомства при этом подчеркнул, что остается только одна проблема – это недофинансирование этого масштабного и необходимого Украине проекта, из-за чего работа постоянно останавливается, сроки завершения строительства продолжают увеличиваться. Глава Госпогранслужбы заявил, что на сегодня было построено 179 километров рокадных дорог, 84 километра ограждений, 274 километра противотанковых рвов.
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