Эксперты рассказали о перспективах исков Киева против Москвы из-за строительства в Крым Керченского моста

Очередной процесс судебных разбирательств Украины с Россией относительно строительства Керченского моста в аннексированный Крым может занять много времени. Как сообщает replyua.net, об этом в интервью изданию «Апостроф» рассказали эксперты. В частности, в сентябре 2016 года украинская сторона подала судебный иск против Кремля из-за того, что Россия нарушает конвенцию ООН по морскому праву. И лишь в мае текущего года, то есть, спустя девять месяцев, в арбитраже ООН было вынесено решение по иску, согласно которому судебные прения с Россией будут продолжаться вплоть до сентября 2019 года.
«Решение касаемо подобных споров между государствами не принимается быстро. Не существуют такие судебные инстанции, в которых споры такого плана решались бы быстро, так что на все нужно смотреть реалистически», - считает Артур Ницевич, являющийся юристом в области морского права Международной юридической службы. При этом он отметил, что у Украины, несмотря на судебные процедуры, шансы на положительное для нее решение неплохие.
«Сейчас вся суть проблемы, касающиеся базы доказательств. Еще три года назад мы говорили о том, что Россия наверняка захочет контролировать самостоятельно Керченский пролив и осуществлять весь контроль над Азовским морем», - сказал эксперт.