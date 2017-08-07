валюта
СпецтемаПономарь: самые важные санкционные и военные новости

Эксперты рассказали о перспективах исков Киева против Москвы из-за строительства в Крым Керченского моста

Эксперты рассказали о перспективах исков Киева против Москвы из-за строительства в Крым Керченского моста
Очередной процесс судебных разбирательств Украины с Россией относительно строительства Керченского моста в аннексированный Крым может занять много времени. Как сообщает replyua.net, об этом в интервью изданию «Апостроф» рассказали эксперты. В частности, в сентябре 2016 года украинская сторона подала судебный иск против Кремля из-за того, что Россия нарушает конвенцию ООН по морскому праву. И лишь в мае текущего года, то есть, спустя девять месяцев, в арбитраже ООН было вынесено решение по иску, согласно которому судебные прения с Россией будут продолжаться вплоть до сентября 2019 года.

«Решение касаемо подобных споров между государствами не принимается быстро. Не существуют такие судебные инстанции, в которых споры такого плана решались бы быстро, так что на все нужно смотреть реалистически», - считает Артур Ницевич, являющийся юристом в области морского права Международной юридической службы. При этом он отметил, что у Украины, несмотря на судебные процедуры, шансы на положительное для нее решение неплохие.

«Сейчас вся суть проблемы, касающиеся базы доказательств. Еще три года назад мы говорили о том, что Россия наверняка захочет контролировать самостоятельно Керченский пролив и осуществлять весь контроль над Азовским морем», - сказал эксперт.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Лавров после встречи с Тиллерсоном: США ответят за свои действия

Срочно: Ужасно стыдно: российскую журналистку в Украине поразил стенд с погибшими в войне на Донбассе
Важное за сутки
06 авг 2017
3436

Немцы дважды дали понять, что для них репутация намного важнее дружбы с Путиным

Российские эксперты в разных отраслях, а также примкнувшие к ним специалисты с разных трибун рассказывали, что для Европейцев не так важна репутация, как бизнес и поэтому бизнес будет обходить

06 авг 2017
2843

Когда в Польше запретили «Четыре танкиста и собака», поступили вполне по-большевистски, – блогер

В Польше запретили известный на постсоветском пространстве фильм «Четыре танкиста и собака» из-за его «тлетворного» влияния и коммунистической пропаганды. Как пишет в своем блоге блогер Павел

06 авг 2017
2732

Радник керівника МВС нагадав слова Бережної про «клоунів у вишиванках» та «кастрюлеголових»

Михайло Апостол, який є радником міністра внутрішніх справ, нагадав окремі скандальні заяви екс-нардепа від Партії регіонів Ірини Бережної, яка загинула днем раніше в автокатастрофі в Хорватії,

07 авг 2017
2726

«Не стоит сильно возбуждаться»: в РФ рассказали о сути «серьезной игры» Путина в Украине

Относительно итогов состоявшихся переговоров между американским госсекретарем Рексом Тиллерсоном и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым нет никакого смысла «сильно возбуждаться», так как

Последние новости

Блогер: 4,5 миллиона гривен – стоимость чести партии «Самопомощь»

Блогер: наши еврооптимисты тоже считают, что о Крыме можно на время забыть, как и их денежный донор в ФРГ?

Зубко розповів, яку реформу найбільше серед інших підтримують у ЄС

За два года в Украину не пустили 20 тысяч граждан России

Муждабаєв пояснив, чому російські громадяни не їдуть відпочивати в Крим

Журналист: теперь россияне знают, что их налоги платятся не зря, и только на одного человека

Саакашвілі показав паспорт, з яким прибув до Польщі

Озвучены размеры зарплат украинских чиновников

Суд наклав арешт на все нерухоме майно Романа Насірова

Спустя 39 дней: в Москве все-таки похоронили Олега Яковлева

Жителі «Л/ДНР» можуть скільки завгодно перебувати в Росії

Миллиарды гривен – цена строительства «Стены» на украинской границе

Стали известны шокирующие подробности гибели принцессы Дианы

Пенс не собирается сменить Трампа на посту президента США

Через пять лет Польша может отказаться от российского газа

Журналист: даже не возбуждайтесь из-за переговоров Лаврова и Тиллерсона – ничего не будет

Конкурент Меркель за кресло канцлера несколько сбавил в своих позициях, но сдаваться не собирается

СМИ: Андрей Малахов уходит в декретный отпуск

Эксперты рассказали о перспективах исков Киева против Москвы из-за строительства в Крым Керченского моста

Синоптик: в разных уголках Украины перепад температуры достигнет 20 градусов

 Новости за день