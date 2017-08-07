Аеропорт Львова має намір запросити чергового лоукостера з Ірландії

Керівництво міжнародного аеропорту «Львів» заявило про намір розпочати здійснення далекомагістральних рейсів, тому планує провести переговори з ірландською авіаційною компанією Aer Lingus. Як передає replyua.net з посиланням на ZIK, про це заявила Тетяна Романовська, керівник львівського летовища. «Ми зацікавлені у тому, аби наші громадяни користувалися послугами лоукостерів на далекомагістральних рейсах, зокрема Norwegian і Aеr Lingus», - заявила Романовська.
Варто зазначити, що Aеr Lingus є національним авіаперевізником Ірландії, власником четверті акцій якої є ірландський уряд. Більше того, майже третиною акцій володіє Ryanair. Цей перевізник є членом IAG (International Airlines Group), до якого входять такі перевізники як British Airways, Iberia, LEVEL і Vueling.
Штаб-квартира Aеr Lingus розташована в Дубліні, до її флоту входять 62 повітряних судна. Компанія здійснює рейси з Дубліна, Кірка і Шаннон по майже чотирьом десяткам напрямам в Європу. Крім того Aеr Lingus здійснює далекомагістральні рейси з Дубліна і Шаннон в США і Канаду. Щодо вартості квитків на рейси лоукостера, то вони починаються від 35 євро на європейські напрямки і від 209 євро на трансатлантичні.