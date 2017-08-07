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Экологическая катастрофа в Крыму: полуостров превращается в пустыню

Экологическая катастрофа в Крыму: полуостров превращается в пустыню
На своей странице в микроблоге Twitter пользователь RoksolanaToday & Крым сообщил, что в городе Джанкое, находящемся в аннексированном Россией Крыму, все родники высохли, сообщает replyua.net. «В Джанкое, курортном городе, высохли родники. Водяной пласт степного Крыма питался из Северо-Крымского канала. Если нет канала, нет и воды, то есть, у нас катастрофа», - отметил пользователь. Свой пост он сопроводил фотографией высохшего родника. К тому же, спустя некоторое время, RoksolanaToday & Крым написал еще один пост, опубликовав в нем для сравнения фотографии родника до оккупации полуострова и после.

Отметем, что в связи с незаконной аннексией Крыма украинские власти приняли решение о перекрытии Северо-Крымского канала до того времени, пока Кремль не вернет полуостров.

Строительство Северо-Крымского канала осуществлялось в 1+60-х годах, благодаря ему из нижних течений реки Днепр вода поступала в засушливые районы в Крыму. До событий трехлетней давности канал давал возможность обеспечить в пределах 85% потребностей полуострова в пресной воде. После того, как Россия незаконно аннексировала Крым, канал был перекрыт дамбой, из-за чего произошло сокращение площади орошаемых земель полуострова с 397 тысяч до 13 тысяч гектаров.
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