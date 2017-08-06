У Рівному на вулиці Небесної сотні сталася жахлива різанина, є жертви

В суботу, п’ятого серпня, жахливий конфлікт виник у місті Рівному на вулиці Небесної сотні, жертвою якого виявився один чоловік, ще двоє осіб з пораненнями були доставлені до лікарні. Як передає replyua.net, відповідна інформація розміщена на сторінці Головного управління Національної поліції у Рівненські області. Правоохоронці затримали самого нападника та жінку, яка завдала поранень його товаришу.
За даними працівників слідчо-оперативної групи, поруч з річкою Устя на відпочинку знаходилося троє чоловіків та жінка. У процесі розпивання алкоголю до них наблизився 47-річний мешканець Квасилова, і саме з ним виник конфлікт. По завершенні сварки квасилівчанин пішов, проте через деякий час повернувся з товаришем.
Після суперечки почалася бійка, під час якої 47-річний правопорушник завдав декілька удів ножем в тулуб 30-річному мешканцю Рівного. Після цього ще один удар, іншому 30-річному чоловікові. Свідок цієї кривавої суперечки, 25-річна подруга потерпілої пари,
підняла ніж, який викинув нападник, та три рази вдарила ним 32-річного товариша зловмисника. По дорозі до медичного закладу один чоловік помер, ще двоє наразі перебувають у реанімації Рівненської міської лікарні.