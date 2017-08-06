Синоптики сообщили, какие погодные условия ожидают украинцев в первый день недели

По информации синоптиков Укргидометцентра, очень жаркая погода, которая продолжалась в Украине длительное время, начнет спадать уже завтра, 7 августа, передает replyua.net. В частности, за исключением юга страны, ожидается похолодание в сопровождении осадков. Кроме того, возможны грозы в сопровождении града и шквалистого усиления ветра до 15 – 20 метров в секунду. Что касается температуры, то в ночное время она составит в пределах 14-19 градусов, в дневные часы 21-26 градусов с отметкой «плюс».
Более прохладно будет на Прикарпатье – в отдельных районах столбики термометра не поднимутся выше +18 градусов. А вот в центре Украины будет все еще жарко – от +27 до +32 градусов тепла. В южных и восточных областях страны ночью осадков не будет, а днем может местами пройти кратковременный дождь в сопровождении грозы. Ночью столбики термометров поднимутся до + 20-25 днем + 33-38 градусов тепла. Направление ветра будет с севера и северо-востока, от 5 до 10 метров в секунду.
Жителей и гостей столицы ночью ожидает сильный дождь, гроза, шквалистое усиление ветра от 15 до 20 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит +17-19 градусов, а днем +23-25°С.