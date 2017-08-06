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Украина стала лидером в рейтинге коррупции

Украина стала лидером в рейтинге коррупции
Эксперты компании Ernst & Young провели специальное исследование, темой которого являлись риски мошенничества в станах Европы, Ближнего Востока, Африке и Индии, сообщает replyua.net. Согласно его данным, в числе 41 стран на первом месте наиболее коррумпированных стран оказалась Украина. В частности, отмечается, что 88 процентов опрошенных менеджеров украинских компаний заявили, что в бизнес-кругах Украины коррупция является достаточно распространенным явлением.

Аутсайдерами данного рейтинга, то есть странами, в которых коррупция проявляется в наименьшей мере, стали Дания, Норвегия и Финляндия.

В соответствии с результатами опроса экспертов, 77 процентов представителей совета директоров либо старших менеджеров отметили, что поведение неэтического характера можно оправдать, чтобы бизнес имел возможность выжить. К тому же, у трети из них есть готовность внести определенную плату за то, чтобы подписать контракт либо продолжить его. С точки зрения большей части участников опроса, преследование в судах некоторых лиц помогло бы в предотвращении фактов мошенничества, требования взяток и коррупции среди высшего руководства.
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