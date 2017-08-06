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Местные бюджеты пополнились ста миллиардами гривен

Местные бюджеты пополнились ста миллиардами гривен
В период с января по июнь текущего года местные бюджеты Украины увеличились на 102,8 миллиардов гривен, и это почти на 25 миллиардов гривен больше, чем за аналогичный период 2016 года. Как информирует replyua.net, об этом Геннадий Зубко, вице-премьер Украины, написал на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, за семь месяцев этого года бюджеты 366 ОТО достигли 4,7 миллиардов гривен. Прирост поступлений в общий фонд бюджета ОТО против января-июля прошлого года составил 39,8% или + 1,3 миллиардов гривен. Также вице-премьер добавил, что финансовая децентрализация в Украине продолжает набирать обороты, и местные бюджеты пополняются большими суммами денег, и увеличение на 25 миллиардов – это хороший показатель.

Напомним, что государственный бюджет за первое полугодие был выполнен с профицитом в 29 миллиардов. За аналогичный период прошлого года профицит бюджета составлял 35 миллиардов гривен.
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