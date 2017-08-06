В одном из сел Закарпатья появилась площадь имени Энди Уорхола

Рядом с Ужгородом, в селе Минай, накануне, 5 августа, была переименована площадь в честь Энди Уорхола, знаменитого американского художника, имевшего украинское происхождение.
Как сообщает replyua.net, такая информация появилась на сайте Геннадия Москаля, главы областной государственной администрации Закарпатья. Отмечается, что ранее площадь называлась Октябрьской. Переименование состоялось в рамках декоммунизации. Открытие площади Уорхола приурочили к 89-летию со дня рождения художника, который будут отмечать в воскресенье, 6 августа. Нужно отметить, что село Минай было выбрано неслучайно – родители знаменитого художника жили примерно в ста километрах от Ужгорода.
Москаль при этом подчеркнул, что этот художник вполне заслужил, чтобы одна из площадей Закарпатья носила его имя. Кроме того, в атриуме администрации была открыта выставка репродукций Уорхола. Нужно напомнить, что решение о переименовании площади в честь художника украинского происхождения в администрации Закарпатья приняли в апреле текущего года.