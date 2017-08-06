Цимбалюк пояснил, каковы перспективы Януковича и его окружения в планах Кремля

Беглых бывших руководителей Украины, и в частности, экс-президента Украины Виктора Януковича, можно сравнить со сбитыми политическими летчиками, которые Кремлем уже никогда не будут использованы, чтобы навязать свои интересы украинцам. Как передает replyua.net, такую точку зрения в интервью изданию «Апостроф» озвучил журналист УНИАН Роман Цимбалюк.
Он утверждает, что слово «презрение» наилучшим образом описывает то, как российская власть относится к Партии регионов и ее экс-руководителям в Кремле.
«Эти люди все потеряли, и далеко не каждый из них понял причину произошедшего. По опыту того, что произошло, можно сказать: кто бы что в Верховной Раде не говорил на тему русского языка и «русского мира», когда территорию захватили, они все оказались на помойке, и единственное, что им остается – это принимать участие в российских ток-шоу, поддерживая пропагандистскую машину и критикуют украинскую власть. Однако мне известно, какое количество людей их там обслуживают, я с уверенностью могу утверждать, что они вовсе не бедные и в этом аспекте у них все хорошо», - отметил Цимбалюк.