США планируют вложить сто миллионов долларов в добычу золота в Украине

Avellana Gold, крупная компания из Соединенных Штатов, представила проект по добыче золота на Закарпатье, и американцы готовы инвестировать около ста миллионов долларов.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Mind, американцами уже были получены все согласования на то, чтобы начать этот бизнес, однако продолжает затягиваться процесс формального получения всей необходимой документации. Продолжается работа над разработкой новой инфраструктуры и стратегии развития Мужиевского месторождения с использованием современного оборудования. Нужно отметить, что старая инфраструктура этого месторождения Украины ограничивала возможности по добыче драгоценного металла – там добывали не более 120 тонн в год.
По словам американских инвесторов, они готовы усовершенствовать возможности и работать в долгосрочной перспективе, что позволит увеличить объемы добычи до 500 тонн. Речь идет о золотых и о золото-полиметаллических рудах. Представители компании отметили, что собираются разработать абсолютно новую стратегию добычи.