Відомі подробиці ДТП, в якій загинула екс-нардеп Бережна

Хорватські ЗМІ оприлюднили подробиці аварії, внаслідок якої загинула екс-депутат Верховної Ради Ірина Бережна, інформує replyua.net з посиланням на канал 24.
Журналісти зазначили, що інцидент трапився о 1:30 ночі за місцевим часом на ділянці дорого між хорватськими містами Масляна та Поседарье. Автомобілем Mercedes з болгарськими номерами керував 38-річний громадянин Болгарії. Представники хорватської поліції повідомили пресі, що автомобіль рухавсь в бік міста Поседарья, але через не встановлені нині причини автівка врізалася у ліхтарний стовп на дорозі. Водночас представник консульства Василь Кирилич оприлюднив дані, що автомобіль злетів з серпантину.
Варто нагадати, раніше вдень з’явилася інформація, що екс-парламентарка, яка представляла у Верховній Раді Партію Регіонів, загинула в результаті автокатастрофи на узбережжі Адріотичного моря. Також відомо про загибель на місці події водія автомобіля. Восьмирічна донька Бережної Даніелла, яка сиділа на задньому сидінні в автокреслі пристібнута паском безпеки, вижила, але була госпіталізована у лікарню міста Задар.