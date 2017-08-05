Суд вирішив, що ГПУ має поновити розслідування справи проти Гонтаревої

У Печерському районному суді Києва скасували постанову слідчого ГПУ щодо закриття кримінальної справи проти очільниці Національного банку України Валерії Гонтаревої та зобов’язав Генеральну прокуратуру України поновити слідство щодо керівниці держрегулятором, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Відповідну ухвалу було прийнято слідчим суддею Володимиром Корбанем. У тексті документа зазначається, що слідчі Генпрокуратури не вдалися до всіх належних заходів для того, щоб встановити усі обставини кримінальної справи. Зокрема, суддя відмітив, що в ході слідства так і не було проведено допит Голови Національного банку України.
Варто зазначити, співробітники столичної прокуратури відкрили кримінальну справу проти керівниці Нацбанку України у лютому 2015 року за статтею про зловживання владою та службовим становищем. Щоправда також відомо, що Гонтарева в квітні поточного року подала президенту Петру Порошенку заяву про відставку, а згодом пішла у довготривалу відпустку і її повноваження виконують її заступники.