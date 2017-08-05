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Насалик відкинув звинувачення щодо корупційних схем у справі постачання антрациту з США

Насалик відкинув звинувачення щодо корупційних схем у справі постачання антрациту з США
Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик заявив, що закупівля антрациту в США виправданим кроком для України. інформує replyua.net з посиланням на Економічну правду.

Урядовець в розмові з журналістами заперечив попередні повідомлення преси про можливу корупційну схему, адже, як зазначив Насалик «це питання Київ опрацьовував з Держдепом США, посольством, а також на він двох президентів, а тому говорити про якусь корупційну схему нині смішно» . Що ж стосується ціни за вугілля,яке в Україну постачатиме американська компанія Xcoal Energy & Resources, і яка перевищує вартість вугілля з ПАР, то це, за словами Насалика, виправдовується якістю та логістичними витратами. Міністр наголосив, що Україна відмовилася від купівлі вугілля в РФ, а ПАР володіє обмеженими ресурсами і не здатна покрити повністю українські потреби. Також, якщо говорити про довгострокові контракти, то може піти мова про зменшення ціни за вугілля, додав Насалик.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна почне купувати вугілля групи «а» у США. Перша партія має прибути вже на початку вересня за ціною в 113 доларів за тонну антрациту. При цьому вартість вугілля з ПАР складала 100 доларів за тонну. Щоправда відомо, що така ціна американського вугілля встановлена лише для першої партії і надалі вона може змінюватись, в тому числі і зменшуватись.
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