Баржа с арбузами – не предел, в правительстве всерьез рассматривают возобновление пассажирских перевозок речным транспортом

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман инициировал создание единой Стратегии развития транспортной отрасли до 2030 года. О деталях данной стратегии в эфире «Громадського радио» рассказал советник Министра инфраструктуры Юрий Гусев.
По его словам, эта стратегия разрабатывалась, в том числе, во исполнение Соглашения об ассоциации, так как Украина не является оторванной от мира, у нашей страны есть огромный транзитный потенциал, о котором постоянно говорят. Юрий Гусев отметил, что очень важно, чтобы Европейский Союз, который и выделил средства на помощь Украине в разработке такой транспортной стратегии, рассчитывал, что Украина будет частью европейской транспортной инфраструктуры. Также не менее важно, чтобы эта стратегия, в том числе, учитывала Белую книгу ЕС.
Советник Министра инфраструктуры отметил, что последнюю неделю в соцсетях активно обсуждается пост премьера по барже с арбузами, которая впервые за 14 лет отправилась рекой с Херсона в столицу. По словам Юрия Гусева, задача правительства – сделать все, чтобы те, кто наблюдал как плывет одна баржа с арбузами из Херсона могли наблюдать, как украинцы и гости страны свободно путешествуют украинским Черноморским побережьем, Азовским морем, Днепром, путешествуя от Херсона до Киевского моря, проезжая замечательные города Кременчуг, Днепр, Запорожье, открывая для себя уникальную страну.