валюта
СпецтемаНовый соцопрос на востоке поставил под сомнение целесообразность возвращения Донбасса в Украину

Інформацію про загибель Бережної підтвердили колеги-регіонали

Інформацію про загибель Бережної підтвердили колеги-регіонали
Напередодні у ЗМІ з’явилася інформація, що в сьогодні, 5 серпня, вранці загинула колишній народний депутат від Партії Регіонів Ірина Бережна. Колеги-регіонали підтвердили цю інформацію, інформує replyua.net з посиланням на Українську правду.

Про це, зокрема, заявила екс-очільниця міністерства юстиції України Олена Лукаш на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, додавши, що вона висловлює свої співчуття рідним та близьким. Крім того, цю новину також в соцмережі підтвердила колишня народний депутат від Партії Регіонів Олена Бондаренко. Вона зазначила, що згодом «напише пізніше про Бережну».

Варто нагадати, що дані про загибель Бережної оприлюднило видання «Левый Берег». За даними журналістів, водій автомобіля Бережної не впорався з керуванням і вилетів з серпантину на узбережжі Адріатичного моря між Хорватією та Італією. За попередньою інформацією, водій та сама Бережна загинули на місці, восьмирічна донька Даніела отримала незначні травми, бо сиділа ззаду в автомобільному кріслі і була пристебнута ременем безпеки.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Повторение истории: Портников спрогнозировал дальнейшую судьбу Крыма

Срочно: Ужасно стыдно: российскую журналистку в Украине поразил стенд с погибшими в войне на Донбассе
Важное за сутки
05 авг 2017
13149

Повторение истории: Портников спрогнозировал дальнейшую судьбу Крыма

В своем блоге для сайта «Крым.Реалии» известный украинский журналист Виталий Портников оценил планы так называемых «властей» Крыма установить монумент в честь кубинского коммунистического диктатора

04 авг 2017
10609

Блогер: Саакашвили в Варшаве и теперь возникают три вопросы для украинской власти

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили, который после лишения украинского гражданства стал апатридом, прилетел в Польшу. В пресс-службе «грузинского реформатора» пока воздержались от комментариев

05 авг 2017
6495

Маленьку росіянку шокувала відповідь на питання, чому українці ненавидять Росію

Відомий російський блогер і фінансист Слава Рабинович на своїй Facebook-сторінці пояснив своїй 9-річній співвітчизниці, чому в Україні з ненавистю ставляться до росіян, передає replyua.net.

Последние новости

Німецький політик закликав тимчасово «закрити очі» на анексію Криму

Німецькі ліберали на деякий час запропонували заплющити очі на анексію Криму

Газманов завітав до окупованого Донецьку з концертом

У Бахмутівці завершили будівництво телевежі для трансляції українських каналів

Баржа с арбузами – не предел, в правительстве всерьез рассматривают возобновление пассажирских перевозок речным транспортом

У МЗС Литви вступилися за Саакашвілі у питання позбавлення його українського громадянства

Политолог: Бережную не убили, она не стала жертвой случайного осколка, ее не добила окопная пневмония, как на войне совсем юных ребят

Политолог: Кремль проиграл в информационной войне, поэтому осенью ожидается бой-реванш

Главу Минобороны Польши подозревают в связях с Россией

Інформацію про загибель Бережної підтвердили колеги-регіонали

Боровой: Сейчас Путин находится в состоянии паранойи

Синоптик сообщила радостную новость для украинцев, измученных жарой

Холодная война еще не начиналась – экс-посол России в США

«Вот так выглядит умирающий Донецк», - Казанский

Екс-нардеп Бережна загинула в аварії – ЗМІ

Ирина Бережная погибла в автокатастрофе

Мураев указал Николаю Вересню на его место, уволив из NewsOne за

Эксперты рассказали о быстром темпе роста цен на некоторые продукты

Отец Болта просит его не уходить из спорта

Новый имидж Путина – секссимвол пенсионерок, – политолог

 Новости за день