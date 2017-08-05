Інформацію про загибель Бережної підтвердили колеги-регіонали

Напередодні у ЗМІ з’явилася інформація, що в сьогодні, 5 серпня, вранці загинула колишній народний депутат від Партії Регіонів Ірина Бережна. Колеги-регіонали підтвердили цю інформацію, інформує replyua.net з посиланням на Українську правду.
Про це, зокрема, заявила екс-очільниця міністерства юстиції України Олена Лукаш на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, додавши, що вона висловлює свої співчуття рідним та близьким. Крім того, цю новину також в соцмережі підтвердила колишня народний депутат від Партії Регіонів Олена Бондаренко. Вона зазначила, що згодом «напише пізніше про Бережну».
Варто нагадати, що дані про загибель Бережної оприлюднило видання «Левый Берег». За даними журналістів, водій автомобіля Бережної не впорався з керуванням і вилетів з серпантину на узбережжі Адріатичного моря між Хорватією та Італією. За попередньою інформацією, водій та сама Бережна загинули на місці, восьмирічна донька Даніела отримала незначні травми, бо сиділа ззаду в автомобільному кріслі і була пристебнута ременем безпеки.