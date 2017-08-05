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Володимир Горбач: після американських санкцій співпраця з Росією стає токсичною не лише для ЄС, але й Китаю

Володимир Горбач: після американських санкцій співпраця з Росією стає токсичною не лише для ЄС, але й Китаю
Нові американські санкції, які Сенат США фактично змусив підписати Дональда Трампа, не вплинуть на ситуацію на Донбасі, проте вони змінять ситуацію в самій Росії, переводячи її в статус міжнародного ізгоя, бо навіть в документі її поставлено в один ряд із країнами-ізгоями Північною Кореєю та Іраном. Важливо те, що співпрацювати з Росією стає токсично не лише для Європейського Союзу, але й Китаю. Про це в ефірі одного із українських телеканалів зазначив політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач.

За його словами, нові санкції значно посилять процес ізоляції Російської Федерації від світу, що значно посилить економічне відставання Москви. Політолог відмічає, що найсмішніше слухати погрози Кремля на адресу Вашингтона та розмови про санкції у відповідь. Насправді ж, економіка Росії порівняно з економікою США мікроскопічна. Росія може лише мститися в безпековій сфері відкривати якісь нові фронти в тій же Лівії чи Північній Кореї. Також Росія може помститися ЄС, але тим самим вони накладуть санкції на своїх громадян, як колись вони наклали санкції на своїх громадян через введення ембарго на продукцію харчування.

На думку Володимира Горбача, великої ескалації конфлікту після запровадження санкцій теж не потрібно очікувати, оскільки Росія прекрасно розуміє, що це призведе до поставки Заходом Україні новітньої зброї.
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