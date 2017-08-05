Против группы Scooter в Украине заведено уголовное дело

Прокуратура автономной Республики Крым, находящаяся в Киеве, возбудила уголовное производство против музыкантов немецкой группы Scooter, которые дали концерт в Крыму.
Как передает replyua.net со ссылкой на украинское «Общественное радио», уголовное производство было заведено по причине того, что музыканты незаконно пересекли границу, чтобы выступить на фестивале «Золотая балка» в Балаклаве. Лидеру группы Эйч Пи Бакстеру и другим участникам коллектива грозит до восьми лет лишения свободы по статье УК Украины "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее". Впрочем, такого сурового наказания в отношении музыкантов, скорее всего, применять не будут, и прокуратура ограничится лишь запретом на въезд в Украину сроком до трех лет.
Информация о заведении уголовного дела на немецких музыкантов некоторое время назад была внесена в Единый реестр досудебных расследований после того, как в прокуратуру обратились депутаты ВР. Напомним, что после концерта музыканта пообещали еще раз приехать в Крым.