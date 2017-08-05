Плотніцький розкрадає фінансову допомогу з Росії

Самопроголошений ватажок невизнаної «ЛНР» Ігор Плотніцький не звертає увагу на складне фінансове та соціальне становище, у якому опинилися мешканці окупованих територій, і разом зі своїми соратниками вдається до розкрадання матеріальної допомоги, яку надає Російська Федерація. Як передає replyua.net, відповідну інформацію на своїй сторінці у в Facebook повідомила прес-служба Головного управління розвідки Міністерства оборони України. При цьому наголошується, що очільник «ЛНР» краде російські кошти під виглядом інвестицій в розвиток мереж продовольчих магазинів і автомобільних заправок.
«Так званий глава «ЛНР» Плотніцьктий та наближене до нього коло прихильників здійснює розкрадання фінансів, які надходять з РФ. Підставою для подібних дій є «інвестиції» у розвиток мереж магазинів продовольчих товарів і автомобільних заправних станцій. Керівникам подібних об'єктів, у відповідності до домовленості, доводиться повертати всі «інвестовані» кошти, оскільки вони отримують на свою адресу погрози щодо припинення їх приватної підприємницької діяльності, - йдеться в повідомленні відомства.
Варто нагадати, що свого часу у командуванні було прийняте рішення російських Збройних сил здійснити заміну ватажків терористів на непідконтрольних Україні територіях Донбасу серед місцевих мешканців на кадрових російських офіцерів.