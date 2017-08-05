Советник министра информационной политики Украины уверен, что время для украинизации Донбасса не настало

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На Донбассе живут люди с высоким уровнем патернализма. Люди не хотят брать на себя ответственность ни за что. Они хотят, чтобы за них решили, какую зарплату они будут получать, где они будут работать, в каких условиях они будут жить, в какие садики будут ходить их дети. Это яркий пример черты советского человека. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил советник министра информационной политики Украины Дмитрий Ткаченко.Он отметил, что как показываю соцопросы, тот фейк, который в 2014 году рождался на наших глазах о том, что появилась «ДНР», принес свои результаты, более 18% жителей Донбасса считают себя гражданами «Донецкой народной республики». Это говорит о эффективности российской системы пропаганды в которой живут по самым скромным подсчетам 2,7 миллионов наших сограждан.По словам Дмитрия Ткаченко, конечно же, мы прекрасно видели, откуда в 2014 году завозилось в Украину оружие, флаги, пропагандистская атрибутика, а именно с Ростова РФ, но, тем не менее, справедливости ради, мы должны согласиться с тем, что жители Донбасса обладают другими социокультурными особенностями, чем, к примеру, те же львовяне. «Мы должны понять, что это нормально и не пытаться утверждать, что время для украинизации Донбасса не настало», – считает эксперт.