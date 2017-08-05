Окупанти в Криму намагаються продати в Туреччину український метал – волонтер

Волонтер Катерина Яресько на своїй сторінці у соціальній мережі повідомила, що самопроголошена окупаційна влада Криму прагне у терміновому здійснити продаж українського металобрухту до Туреччини, про що інформує replyua.net. «Порушуючи українське законодавство, окупанти вивозять метал з Севастополя, Ялти, Феодосії, Керчі. Дуже цікаво знати, який метал вивозяться з півострову, очевидно, що це є власністю України, проте хотілося б дізнатися більше», - йдеться в повідомленні.
Яресько також наголосила, що вивезенням кримського металобрухту займається компанія Кримвтормет. Її зареєстровано в окупованому Севастополі, а заснувала одна з компаній Кіпру. Вивезення металу здійснювалося за допомогою суден. Якщо судити з інформації відкритих джерел, їхній капітан причетний до чітких махінацій з бортовими документами з метою приховування інформації про перебування суден в портах анексованого Криму та Росії.
Раніше експерти припускали, що для міжнародного судноплавства Керченський міст стане серйозною проблемою, так само, як і для діяльності в акваторії Азовського моря українських портів.