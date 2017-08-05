«Укрпочта» понесла большие убытки

За первые шесть месяцев текущего года компания «Укрпочта» понесла убыток на сумму в размере 350 миллионов гривен.
Как информирует replyua.net со ссылкой на данные квартального отчета «Укрпочты» в системе раскрытия НКЦБФР, в период с января по июнь компания получила чистый убыток в размере 359 миллионов гривен, что намного больше прошлогодних показателей за тот же период времени. В первом полугодии 2016 года чистый убыток компании составлял всего лишь 18 миллионов гривен. Согласно отчету, чистый доход оператора за первое полугодие 2017 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,4 процента — до 2,2 миллиардов гривен. В то же время валовый убыток компании достиг 2,2 миллиардов гривен за первое полугодие этого года.
Напомним, что ранее в «Укрпочте» сообщили о том, что украинцы продолжают подписываться на печатные издания, несмотря на то, что всю необходимую информацию давно можно получить через Интернет. В компании отметили, что количество подписок снижается ежегодно.