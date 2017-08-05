Эксперт: Саакашвили прилетел в Польшу, чтобы спасать свой имидж

Прибытие экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в Варшаву – своеобразный поиск точки опоры в неопределенной ситуации, в которой политик оказался после потери украинского гражданства. Такое мнение в эфире одной из радиостанций высказал эксперт с польско-украинской проблематики, руководитель Центра анализа пропаганды и дезинформации Адам Леленек.
Он отметил, что удивлен неожиданным появлением Саакашвили в Польше и его заявлениями о каких-то особо прочных связях с польскими политиками, а прежде всего с нынешней партией власти «Право и справедливость». «Это попытка Саакашвили послать сигнал в Украину, что он имеет серьезные контакты в мире, в частности с соседней страной, в Польше к нему хорошо относятся. Саакашвили в Варшаве действительно положительно воспринимают, учитывая память о его теплых отношениях с Лехом Качиньским и о том периоде, когда Саакашвили был президентом Грузии», - рассуждает Леленек.
Эксперт предполагает, что Саакашвили прилетел в Польшу, чтобы спасать свой имидж. Прежде всего, здесь речь идет о нем самом. Это такой пиар, хоть до конца не известно, во что Саакашвили играет. Сложно однозначно сказать, к чему может привести этот визит, кроме как поднятие рейтинга самого Саакашвили в самой Польше, но не в Украине.