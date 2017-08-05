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Глава «Газпрома» больше никогда не скажет, что нефть должна стоить 200 долларов за баррель, – эксперт

Глава «Газпрома» больше никогда не скажет, что нефть должна стоить 200 долларов за баррель, – эксперт
Президент США Дональд Трамп поставил свою подпись под законом, согласно которому против России вводятся новые дополнительные санкции. Как повлияет на экономическую и внутриполитическую ситуацию в России новый пакет американских санкций в краткосрочной и долгосрочной перспективах в эфире «Громадського радио» рассказал руководитель аналитического подразделения «ICU» Александр Вальчишен.

По его словам, если рассуждать рационально, то не стоит говорить, что Россию сразу же ждут страшные экономические последствия. Мы давно довольно скептически относимся к режиму санкций в отношении российской экономики. «Лично я придерживаюсь того мнения, что российская экономика в основном использует эти санкции для адаптации изменения так называемой экономической модели. Наши наблюдения еще с 2013 года показывают, что российская экономика еще до 2014 года находилась в существенном кризисном состоянии, и старая модель, по которой эта экономика работала, - себя выжила, и политическая власть в этой стране взялась искать новую модель, и этот процесс достаточно долговременный», – отметил эксперт.

По его мнению, российская экономика меняется, адаптируется, новые условия, которые сейчас есть в мире показывают, что цена на нефть не будет сногсшибательно высокой. Уже никогда в будущем нынешний глава российского «Газпрома» не скажет, что нефть должна стоить 200 долларов за баррель. Это уже прошлое и таких перспектив не будет, и россияне это понимают.
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