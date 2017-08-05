Минюст: решения судов Украины выполняются только на 15 процентов

Павел Петренко, министр юстиции Украины, заявил о том, что решения украинских судов сейчас выполняются максимум на 15 процентов, и это очень тревожная тенденция. Как информирует replyua.net со ссылкой на Обозреватель, Петренко отметил, что реальные проценты – это 5-7, и государство не выполняет свой прямой долг перед гражданами.
«Решение суда не стоит ничего сейчас. Мы поставили амбициозную цель: в течение 3-5 лет выйти на среднеевропейский уровень исполнения судебных решений – 50-70%, в зависимости от категории», - заявил министр. Впрочем, он напомнил всем, что процент выполнения решений суда в прошлом году был еще ниже, - речь идет лишь о 4-5 процентов, и можно говорить о том, что ситуация начала постепенно улучшаться.
Напомним, что Киевский апелляционный суд вынес решение по громкому делу о Межигорье, собственности беглого президента Януковича. Согласно решению суда, договоры о выходе Межигорья из государственной собственности, были признаны недействительными.