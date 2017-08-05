В Украине снизится урожай зерновых из-за погодных условий

В пресс-службе Министерства аграрной политики заявили о том, что в этом году урожай зерновых будет ниже прошлогодних показателей и составит около 60-63 миллионов тонн, информирует replyua.net.
«По предварительным данным из регионов, прогноз валового сбора зерновых культур в Украине в 2017 году в зависимости от погодных условий ожидается на уровне от 60,2 до 63 миллионов тонн», - говорится в заявлении ведомства. Накануне прошло заседание рабочей группы, где обсуждались вопросы функционирования рынка зерна. Елена Ковалева, заместитель министра аграрной политики заявила о том, что потребность Украины в зерне сейчас полностью удовлетворяется, а объемы экспорта уже который год превышают объемы внутреннего потребления зерна.
По состоянию на начало августа, в Украине уже успели собрать почти 31 миллион тонн зерновых, однако дальнейший урожай, как прогнозируют эксперты, будет зависеть только от погодных условий. Больше всего было собрано пшеницы – порядка 22 миллионов тонн. Также фиксируется большой урожай овса, ржи и ячменя.